Below are full weigh-in results for Saturday’s edition of Sin City Showdown from Sam’s Town in Las Vegas, Nevada, presented by Mayweather Promotions.

-Ashley Theophane 142.2 vs. Yakubu Amidu 142.8

-Maurice Lee 144 vs. Cameron Krael 143.8

-Charvis Holifield 143.2 vs. Samuel Santana 141.6

-Latondria Jones 155 vs. Selena Arellano 154

-Andres Cortes 132.2 vs. Miguel Espinoza 131.4

-Oluwafemi Oyeleye 156.4 vs. Brian True 154.6

-Rolando Romero 132.8 vs. David Courtney 132.2