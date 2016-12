Watch UFC Fight Night Albany LIVE Fri., Dec. 9 at 9 p.m. ET in Canada on Fight Network

On Friday, Dec. 9, 2016 at 9 p.m. ET in Canada, Fight Network presents UFC Fight Night Albany: Lewis vs. Abdurakhimov from the Times Union Center featuring a heavyweight main event between Derrick Lewis vs. Shamil Abdurakhimov.

Main Card (Fight Network/UFC Fight Pass, 9:00 p.m. ET):

-Derrick Lewis vs. Shamil Abdurakhimov

-Francis Ngannou vs. Anthony Hamilton

-Gian Villante vs. Saparbek Safarov

-Corey Anderson vs. Sean O’Connell

Preliminary Card (UFC Fight Pass, 6:00 p.m. ET):

-Justine Kish vs. Ashley Yoder

-Randy Brown vs. Brian Camozzi

-Joe Gigliotti vs. Gerald Meerschaert

-Andrew Sanchez vs. Trevor Smith

-Tiago Trator vs. Shane Burgos

-Frankie Perez vs. Marc Diakiese

-Keith Berish vs. Ryan Janes

-Juliana Lima vs. Tatiana Suarez