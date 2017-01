This Saturday, Jan. 14, 2017 at 8:30 a.m. ET, watch ONE Championship: Quest for Power LIVE featuring Vitaly Bigdash vs. Aung La Nsang for the middleweight title, Martin Nguyen vs. Kazunori Yokota and more from Jakarta, Indonesia. Tune in on Fight Network Canada!

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5x-CDZZp3QY

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5x-CDZZp3QY