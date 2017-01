Below are full weigh-in results for Friday’s edition of Premier Boxing Champions from Hialeah Park Racing & Casino in Hialeah, Florida.

-Erislandy Lara 154 vs. Yuri Foreman 153.2

-Anthony Dirrell 169.8 vs. Norbert Nemesapati 168

-Miguel Cruz 146 vs. Alex Martin 146.8

-Juan Carlos Payano 119 vs. Isao Gonzalo Carranza 118.4

-Dennis Galarza 135.2 vs. Edgardo Rivera 134.4

-Robert Daniels Jr. 180.8 vs. Antonio Alicea 179.2