Combate Americas 10 – Watch LIVE Thurs. at 10 p.m. ET in Canada on FN Canada & International

Watch Combate Americas 10 LIVE this Thursday from El Plaza Condesa in Mexico City, Mexico on Fight Network Canada and International.

Main Card (Fight Network/UFC Fight Pass, 10 p.m. ET):

-Gustavo Lopez vs. Steve Swanson

-Nicdali Rivera-Calanoc vs. Lizbeth Lopez Silva

-Mark de la Rosa vs. Ivan Flores

-Jose Ceja vs. Joey Ruquet

Preliminary Card (Fight Network/UFC Fight Pass, 9 p.m. ET):

-Rafael Garcia vs. Raul Najera Ocampo

-Rodrigo Vargas vs. Marco Antonio Elpidio

-Kevin Garcia vs. Enrique Barrangan

-Alex Velazco vs. Julio Cruz

-Chistofer Ramirez vs. Heriberto Tovar