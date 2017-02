UFC Fight Night Houston Prelims – Watch LIVE Sat. Feb. 4, 2017 at 8 p.m. ET in Canada on Fight Network

This Saturday at 8 p.m. ET, watch UFC Fight Night Houston: Bermudez vs. Korean Zombie preliminary card LIVE from Houston, Texas in Canada on Fight Network!

Main Card (TSN 5/FOX Sports 1, 10 p.m. ET):

-Dennis Bermudez vs. “The Korean Zombie” Chan Sung Jung

-Alexa Grasso vs. Felice Herrig

-Abel Trujillo vs. James Vick

-Ovince Saint Preux vs. Volkan Oezdemir

-Anthony Hamilton vs. Marcel Fortuna

-Jessica Andrade vs. Angela Hill

Preliminary Card (Fight Network/FOX Sports 1, 8 p.m. ET)

-Adam Milstead vs. Curtis Blaydes

-Chas Skelly vs. Chris Gruetzemacher

-Ricardo Ramos vs. Michinori Tanaka

-Tecia Torres vs. Bec Rawlings

Preliminary Card (UFC Fight Pass, 7 p.m. ET)

-Niko Price vs. Alex Morono

-Daniel Jolly vs. Khalil Rountree