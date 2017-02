Below are full weigh-in results for Thursday’s edition of Premier Boxing Champions from Horseshoe Casino in Tunica, Mississippi.

-Sammy Vasquez 146 vs. Luis Collazo 145.5

-Yordenis Ugas 146.8 vs. Levan Ghvamichava 147.2

-Ryan Karl 142.6 vs. Eddie Ramirez 142.2

-Jose M. Borrego 141.8 vs. Tomas Mendez 142

-Michael Seals 177.4 vs. Dennis Sharp 170.8

-Justin Jones 241.8 vs. Rodney Moore 223

-Jean Pierre Augustin 216 vs. Danny Phippen 247.6

-Austin Dulay 134.8 vs. Rynell Griffin 138.2